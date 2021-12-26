banner38

Teröriste sahte kimlik çıkartıp tedavi ettirmişler

Adana'da terör örgütü PKK'nın kırsalda eğitim verip kente eylem için gönderdiği kadın teröristi, sahte kimlikle tedavi ettirdikleri ve sakladıkları gerekçesiyle tutuklanan iki sanık hakkında 32'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gündem 26.12.2021, 13:51
Teröriste sahte kimlik çıkartıp tedavi ettirmişler

Terör örgütü PKK adına kentte aktif faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle geçen yıl 6 Mayıs'ta tutuklanan A.A. ve geçen sene 19 Ocak'ta tutuklanan H.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.A. ve H.D. için "silahlı terör örgütüne üye olmak", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 32'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, A.A. ve H.D.'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı oldukları belirtildi.

PKK ile örgütün gençlik yapılanması ilişkisinin detaylı anlatıldığı iddianamede, sanıkların kentte örgüte eleman temini için gerçekleştirilen organizasyonlarda bulundukları ve eylemlerde grupları yönlendirdikleri anlatıldı.

İddianamede, H.D. ve A.A.'nın kırsalda eğitim alarak kente eylem için gönderilen ve "kadro" olarak anılan kadın örgüt mensubu E.Ş.'yi rahatsızlığı üzerine hastanede sahte kimlikle tedavi ettirdikleri ve sonrasında ikametlerinde sakladıkları belirtildi.

E.Ş'nin kimlik bilgilerinin Mardin'de jandarma ekiplerince yakalanan teröristin üzerindeki "PKK'ya katılan örgüt üyeleri" adlı örgütsel dokümanda yer aldığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, E.Ş'nin üzerinde ele geçirilen harici bellekte ise örgüt mensuplarının kişisel eylem faaliyetlerine yönelik kendi hazırladığı raporun ve yazışmaların tespit edildiği bilgisine de yer verildi.

Evlerinden PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yazılmış doküman çıkmış

A.A. ve H.D'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametlerinde PKK'ya ait çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler A.A. ve H.D'nin birlikte hareket ederek terör örgütü PKK'nın kırsal alandan Çukurova bölgesine eylem ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla gönderdiği E.Ş'nin rahatsızlığından dolayı Adana'da sahte kimlikle yalan beyanda bulunarak tedavi edilmesini sağladıkları, sonrasında deşifre olmamak için E.Ş'yi ikametlerinde sakladıkları, polis ekiplerince ikametlerine yapılan baskında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine hitaben yazılmış 'gençlik raporu' adlı dokümanın ele geçirildiği, evde teröristlerin eylem ve faaliyetlerini övücü nitelikte poster, dergi ve belgelerin bulunduğu, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK içerisinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulundukları dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından cezalandırılmaları talep olunur."

İddianamede, sahte kimlikle tedavi ettirilen E.Ş.'nin Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine yer verildi.

#pkk #Adana
Yorumlar (0)
banner35
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8