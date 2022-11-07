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Terörist itiraf etti: HDP’li vekil ‘PKK'nın bomba kuryesi’

Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim alıp stratejik hedeflere saldırmak için geldiği İstanbul’da yakalanan Hüseyin Tanrıkulu’nun HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’la irtibatı çıktı. Bir dönem HDP’de bulunan Ş.A. ifadesinde şu bilgileri verdi: Binaya HDP milletvekili Remziye Tosun geldi. Hüsamettin alt kattan poşeti getirerek Tosun’a teslim etti. Birkaç gün sonra Hüsamettin’e “Remziye’ye ne verdiğini” sorduğumda ses bombası olduğunu anlattı. Remziye ses bombasını Sur ilçesinde birine teslim etti. Ümit Akgün ve Kamuran (Mustafa) isimli şahıslar bombayı Ben-u Sen Mahallesi’nde polis karakolunun bulunduğu yere attı.

Gündem 07.11.2022, 08:13 07.11.2022, 08:20
Terörist itiraf etti: HDP’li vekil ‘PKK'nın bomba kuryesi’

Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim alıp stratejik hedeflere saldırmak için geldiği İstanbul’da yakalanan teröristin iddianamesinden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile çarpıcı bir detay çıktı. İddianamede ifadesine yer verilen bir terörist, Remziye Tosun’un örgüt tarafından hazırlanan bombaların kuryeliğini yaptığını, bu bombaların karakola saldırıda kullanıldığını söyledi.

YUNANİSTAN’A GİTTİ

3 Eylül’de İstanbul’da yakalanarak tutuklanan PKK’lı Hüseyin Tanrıkulu hakkında ‘terör örgütü üyeliğinden’ iddianame hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, terörist Tanrıkulu, Diyarbakır’da HDP’nin sözde Gençlik Meclisi’nde aktif olarak görev yaptıktan sonra örgütün kırsal yapılanmasına katıldı. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gidip silah ve bomba eğitimi alan Tanrıkulu, yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdi.

HEDEF KÖPRÜLER VE AK PARTİ

Tanrıkulu’nun hedefinde, İstanbul’daki köprüler. AK Parti milletvekilleri, AK Partili şahıslar, AK Parti ilçe binaları ve mahalle bekçileri vardı. Ancak Lavrion kampından gelerek yakalanan başka bir terörist ifadesinde Tanrıkulu’nu ifşa etti. Terörist, Tanrıkulu’nu sağ ve sol kolunda bulunan dövmesine kadar tarif etti. Bu bilginin ardından harekete geçen güvenlik güçleri teröristi 3 Eylül’de İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı. Lavrion’da eğitim alıp Türkiye’de yakalanan diğer teröristler de Tanrıkulu’nun kampta bulunduğunu doğruladı.

İDDİANAMEDE TOSUN DETAYI

İddianamede HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’a ilişkin çarpıcı bir de detay ortaya çıktı. Batman’da ifadesi alınan bir Ş.A. adlı teröristin ifadesine iddianamede yer verildi. Ş.A ifadesinde PKK’lı Tanrıkulu ile Tosun’un yakın irtibatta olduğunu ortaya koyarak, Tosun’un örgüt adına nasıl bomba kuryeliği yaptığını anlattı. Ş.A ifadesinde şunları kaydetti:

HDP’LİLER DESTEK VERDİ

“…Benim HDP içerisinde faaliyet yürüttüğüm dönemde bu milletvekillerinin gençlik yapılanmasına finans sağladığını gördüm. Bir gün HDP binasında iken Hüsamettin Tanrıkulu da binadaydı. Oturduğumuz sırada Hüsamettin beni çağırarak biraz sonra bir şahsın geleceğini, kendisinin alt katta biraz işi olduğunu, kapıyı kendisinin üzerine kilitlememi, kimseyi içeri almamamı tembihledi, binaya HDP Milletvekili Remziye Tosun geldi.”

BOMBALARI ALIP GİTTİ

“Remziye Tosun çantasından bir poşet çıkardı. Poşet içerisinde kutular vardı. Bu poşetleri Hüsamettin’e teslim etti. Hüsamettin alt kata bu poşetlerle indi. Ben üzerine kapıyı kilitledim. Hüsamettin uzun süre alt katta kaldıktan sonra tekrar yukarı çıkarak beklememi söyledi. Remziye tekrar mutfağa gelince Hüsamettin alt kattan poşeti getirerek Remziye’ye teslim etti. Bundan birkaç gün sonra Hüsamettin’e Remziye’ye ne verdiğini sorduğumda içerisine ses bombası olduğunu, Remziye’nin bu ses bombasını Sur ilçesinde birisine teslim ettiğini, Ümit Akgün ve Kamuran (Mustafa) isimli şahısların ses bombasını Ben-u Sen Mahallesi’ndeki polis karakolunun bulunduğu yere attıklarını söyledi.” İlerleyen günlerde bombalı karakola attığı söylenen Ümit Akgün’le yeniden görüştüğünü belirten Ş.A. “Ümit bu olayı kendisi de bana anlattı. Olay sonrasında polisten kaçarak Metin isimli şahsın evine giderek sakladıklarını anlattı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak
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