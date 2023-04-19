Terörist başı Kalkan: AKP ve MHP'yi yıkmalıyız
Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini alenen beyan eden terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, AK Parti ve MHP'ye karşı birlik olma çağrısında bulundu.
Gündem 19.04.2023, 11:12
Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "MİT, PKK yönetimini bulup vurmak için seferber oldu. Her gün ölülerimiz var. Onlarca.Bu devlet aşılmalı artık. Kandil'den destek geliyor diyorlar; Evet destekliyoruz. AK Parti'yi ve MHP'yi yıkacağız." ifadeleriyle bir kez daha Millet İttfakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.
İşte Kalkan'ın o çağrısı:
Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan:— Ebabil Kusu (@Kusu__Ebabil) April 19, 2023
▪"MİT, PKK yönetimini bulup vurmak için seferber oldu. Her gün ölülerimiz var. Onlarca."
▪"Bu devlet aşılmalı artık. Kandil'den destek geliyor diyorlar; Evet destekliyoruz. AK Parti'yi ve MHP'yi yıkacağız." pic.twitter.com/0TldgN7JFT
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