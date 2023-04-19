Terörist başı Kalkan: AKP ve MHP'yi yıkmalıyız

Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "MİT, PKK yönetimini bulup vurmak için seferber oldu. Her gün ölülerimiz var. Onlarca.Bu devlet aşılmalı artık. Kandil'den destek geliyor diyorlar; Evet destekliyoruz. AK Parti'yi ve MHP'yi yıkacağız." ifadeleriyle bir kez daha Millet İttfakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

İşte Kalkan'ın o çağrısı: