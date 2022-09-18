Teröre geçit yok: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.