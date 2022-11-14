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Terör saldırısında hayatını kaybeden baba ve kızı toprağa verildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin son yolculuğuna uğurlandı.

Gündem 14.11.2022, 15:42
Terör saldırısında hayatını kaybeden baba ve kızı toprağa verildi

 İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, Adana'da toprağa verildi.

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da dün meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 34 yaşındaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Süleyman Elban ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Meydan'ın aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Mevlüdiye ile annesi Fatma Meydan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından baba kızın cenazeleri, burada toprağa verildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in de arasında olduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, Meydan'la aynı kurumda çalışan karısı Mevlüdiye'nin de aralarında bulunduğu 81 kişi yaralanmıştı. Mevlüdiye Meydan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Meydan'ın, kardeşi Uğur Meydan'ın 12 Kasım'daki nişanı için eşi ve kızı Ecrin'le İstanbul'a gittiği, ailenin 5 yaşındaki kızları Derin'i ise Adana'da yakınlarına bıraktığı öğrenilmişti.

#Yusuf Meydan #taksim
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