Terör örgütüne darbe: Sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu Tunuslu terörist, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Gündem 11.02.2022, 18:21
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.
Kaynak: AA
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