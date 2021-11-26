Terör örgütü propagandası yapanlara operasyon
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyada hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 15 kişi yapılan operasyonlarla yakalandı.
Gündem 26.11.2021, 15:37
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüte eleman kazandırmaya çalışan şüpheliler tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
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