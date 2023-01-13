Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.
Gündem 13.01.2023, 14:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemlerin failleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Aydın'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stokholm'deki provokasyonda yer alanlara yönelik soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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