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Terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gündem 27.09.2022, 17:02
Terör örgütü PKK'ya çok ağır darbe: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#Terörle Mücadele #pkk
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