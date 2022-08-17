Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 22 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Gündem 17.08.2022, 14:33
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesinin ardından belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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