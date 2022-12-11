Terör örgütü PKK'nın inine girildi
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Gündem 11.12.2022, 20:43
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri bulundu
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında gerçekleştirdiği çalışmada bir sığınak tespit etti.
Sığınakta yapılan aramada muhtelif yaşam malzemeleri, üç pil bloğu, dijital saat, kazma ve elektrik kablosu ele geçirildi.
Malzemeler imha edilirken sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: AA
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