Terör operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim'de düzenlenen 32 ildeki operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Gündem 10.10.2022, 21:03
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DKP/BÖG terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, bir PKK'lının ise teslim olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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