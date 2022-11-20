Terör hedefleri böyle yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini Pençe Kılıç Hava harekatıyla vurdu. Terör örgütü PKK/YPG hedefleri yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatıyla ilgili ilk açıklamayı gece yarısından kısa bir süre sonra yaptı.

"Hesap zamanı"

Sosyal medya hesabından Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin bir fotoğrafı, "Hesap zamanı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleriyle paylaştı.

İlerleyen saatlerde terör hedeflerinin vurulma anına ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı. "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" denildi.

Gece yarısı operasyon başladı

Milli Savunma Bakanlığı, harekatın adı ve kapsamına ilişkin bilgiyi son paylaşımda açıkladı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör Örgütü PKK/KCK/YPG unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın yapıldığını duyurdu.

Açıklamada Irak ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yapılan saldırılara dikkat çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullandığı vurgulandı.

"Pençe Kılıç Hava Harekatı"nda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından ülkemize yönelik saldırılarda üs olarak kullanılan noktaların hedef alındığının altı çizildi.