Terör hedefleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hedeflerin vurulma anları, "Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da!'' ifadeleriyle paylaşıldı.

Terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun birinci safhasında belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini söyledi:

“Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi."