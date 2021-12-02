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Terör bitti köprü de bitti

Yapımına 1998 yılında başlanmasına rağmen terör nedeniyle bir türlü tamamlanamayan Zarova Köprüsü 4 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Gündem 02.12.2021, 19:50
Terör bitti köprü de bitti

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan, kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Aralık'ta hizmete açılması planlanıyor.

Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.

Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.

Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi.

Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.

Siirt'i 4 Aralık'ta ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılması beklenen Zarova Köprüsü, Siirt-Eruh yolunun fiziksel standartlarını yükselterek, trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artıracak.

"Bu yolun konforlu olması, standardının yüksek olması bizim için önemli"

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AA muhabirine, bölgede huzurun tesis edilmesiyle her alanda yatırımların hız kazandığını söyledi.

Yatırımlardan birinin de Zarova Köprüsü olduğunu belirten Ören, köprünün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılışının yapılacağını aktardı.

Köprünün çok önemli bir güzergah üzerinde yer aldığına işaret eden Ören, "Bu yol, bizi Eruh üzerinden Şırnak'a bağlayan bir yol. Dolayısıyla bu yolun konforlu olması, standardının yüksek olması bizim için önemli. Bu köprü, inşallah bu konforu ve standardı daha da yükseltecek." dedi.

"Köprü, mühendislik harikası olarak tasarlandı" ifadesini kullanan Ören, köprünün güzergahının Siirt'i Habur Sınır Kapısı'na bağlayan noktada yer aldığını dile getirdi.

AK Parti'li Ören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah ilimizi çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız. Bu köprünün vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu yolun devamı olan ve yakında yatırım programına alınması için uğraştığımız Eruh-Şırnak arasında kalan 45 kilometreyi de tünel ve viyadüklerle yüksek standartlı bir yol haline getirip, Doğu Anadolu'dan, Karadeniz Bölgesi'nden, İran'dan gelen tırların Habur sınırına gitmesi için bu güzergahı kullanması sağlanacak. Sadece Siirt'te değil, Türkiye'nin her tarafında, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve dolayısıyla AK Parti iktidarımızın bu konuda müthiş bir enerjisi, müthiş bir yatırım gücü var. Her tarafı yollarla donattık."

"Terörün bitme noktasına gelmesiyle Siirt'imize, bölgemize huzur geldi"

Şu anda Siirt'in 22 noktasında yol çalışmasının sürdüğünü dile getiren Ören, bu çalışmaların bir an önce bitirilip, vatandaşın hizmetine sunulması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Ören, bölgede 40 yıldır devam eden terör sorunu olduğunu ancak devletin kararlı mücadelesi sonucu terörün yok denecek kadar azaldığını aktararak, "Artık terör, bölgemizin ve ülkemizin 4'üncü, 5'inci değil son gündem konularından olacak. Terörün bitme noktasına gelmesiyle Siirt'imize, bölgemize huzur geldi. Huzur geldikçe üretim artıyor, üretim arttıkça insanlar zenginleşiyor, insanlar zenginleştikçe daha da müreffeh bir toplum haline geliyoruz." diye konuştu.

"Gençlerimizin yarınlarının garanti altına alınması için çalışıyoruz. Bu konuda köylerimizde, beldelerimizde, kırsal yerleşim yerlerimizde Allah'a şükür üretim iyi bir derecede yükseldi" görüşünü paylaşan Ören, Siirt ve bölgede önemli bir kalkınma hamlesi başlattıklarını bildirdi.

Ören, bu hamlenin yatırımcıyı bölgeye çekmeye başladığını anlatarak, "İnşallah önümüzdeki birkaç sene içerisinde bölgenin kalkınmışlığını göreceğiz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza dirayeti için, İçişleri Bakanımıza cesareti ve çalışkanlığı için, bakanlarımıza bölgemize verdikleri destek ve pozitif enerji için teşekkür ediyorum. Yapılan her çalışma, bölgenin kalkınması için bir adım. Bu adımdan da memleketimizin insanları, halkımız faydalanıyor. Mutlu olmayı hak ettik, çünkü çok çile çektik. Artık mutluluk, zenginlik bu bölgenin hakkı. İnşallah bu zenginliği de bu mutluluğu da göreceğinize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Ören, tüm vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yatırımların toplu açılışını yapacağı, 4 Aralık Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek törene katılmaya davet etti.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Siirt #Şırnak #zarova köprüsü
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