Tepkilere neden olan görüntünün ardından hepsi açığa alındı
Seyyar satıcıya saldırdıkları için tepki çeken zabıta memurları hakkında açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İnceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır." dedi.
Kağıthane'de kasa içerisine koydukları meyveleri sokakta satmaya çalışan seyyar satıcılara zabıta ekipleri müdahalede bulunmak istedi.
ZABITA MEMURUNA TEKME
Meyve kasası elinden alınmak istenen satıcı, ekiplere kasayı vermemekte direnip memurlardan birisine tekme attı.
ZABITADAN SATICIYA SERT MÜDAHALE
Tekme sonrası kaçmaya çalışan satıcıya, bir zabıta memuru sert şekilde müdahalede bulundu.
ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI
Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, olaya karışan zabıta memurlarının açığa alındığını duyurdu.
Öztekin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.
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