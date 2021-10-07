banner38

Tepkilere neden olan görüntünün ardından hepsi açığa alındı

Seyyar satıcıya saldırdıkları için tepki çeken zabıta memurları hakkında açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İnceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır." dedi.

Gündem 07.10.2021, 23:16 07.10.2021, 23:21
Tepkilere neden olan görüntünün ardından hepsi açığa alındı

Kağıthane'de kasa içerisine koydukları meyveleri sokakta satmaya çalışan seyyar satıcılara zabıta ekipleri müdahalede bulunmak istedi.

ZABITA MEMURUNA TEKME

Meyve kasası elinden alınmak istenen satıcı, ekiplere kasayı vermemekte direnip memurlardan birisine tekme attı.

ZABITADAN SATICIYA SERT MÜDAHALE

Tekme sonrası kaçmaya çalışan satıcıya, bir zabıta memuru sert şekilde müdahalede bulundu.

ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, olaya karışan zabıta memurlarının açığa alındığını duyurdu.

Öztekin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

#Mevlüt Öztekin
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1