Tepkilere neden olan görüntünün ardından hepsi açığa alındı

Kağıthane'de kasa içerisine koydukları meyveleri sokakta satmaya çalışan seyyar satıcılara zabıta ekipleri müdahalede bulunmak istedi.

ZABITA MEMURUNA TEKME

Meyve kasası elinden alınmak istenen satıcı, ekiplere kasayı vermemekte direnip memurlardan birisine tekme attı.

ZABITADAN SATICIYA SERT MÜDAHALE

Tekme sonrası kaçmaya çalışan satıcıya, bir zabıta memuru sert şekilde müdahalede bulundu.

ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, olaya karışan zabıta memurlarının açığa alındığını duyurdu.

Öztekin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.