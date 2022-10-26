Tepki çeken görüntülerin ardından polis harekete geçti! O sürücüye ceza
İstanbul'da D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
Gündem 26.10.2022, 07:32
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı haber siteleri ve sosyal medyada, bir sürücünün ambulansa bilerek yol vermediğine ilişkin görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, D-100 kara yolunda Avcılar mevkisinde arkasından gelen ambulansın siren ve ışıklı uyarılarına rağmen yol vermeyen aracın C.U.'ya ait olduğunu belirledi.
Emniyet görevlilerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, gidişe ayrılan sol şeridi sürekli işgal etmek maddesinden 427 lira, geçiş üstünlüğü bulunan aracın duyulur, görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamaktan 196 lira, müzik cihazlarını kamunun huzur ve rahatını bozacak şekilde kullanmaktan 196 lira olmak üzere toplam 819 lira ceza uygulandı.
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