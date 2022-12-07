Temizliğin ilk sinyali
Suriye ve Irak’ın kuzeyi boyunca düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekâtı sonrasında TSK’nın kara harekâtı için ne zaman düğmeye basacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kobani bitti” çıkışı terör yuvası bu bölgenin terörden temizleneceği şeklinde yankılandı.
Gündem 07.12.2022, 08:33
Suriye ve Irak’ın kuzeyi boyunca düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekâtı sonrasında TSK’nın kara harekâtı için ne zaman düğmeye basacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kobani bitti” çıkışı terör yuvası bu bölgenin terörden temizleneceği şeklinde yankılandı. Erdoğan’ın bu sözleri kulislerde söz konusu bölgeye ‘karadan bir harekâtın’ işaretini verdiği şeklinde yorumlandı. Kaynaklar, Suriye kuzeyinde ABD ve Rusya’nın varlığına işaret ederek Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerinin bu ülke unsurlarının bölgeden çekilmesi mesajını içerdiği değerlendiriliyor.
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