TEM Otoyolu'nda seyreden otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Varan Caddesi trafiğe kapatıldı.
Gündem 02.10.2022, 10:02
xTEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Varan Caddesi'ne düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Varan Caddesi trafiğe kapatıldı
İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki İrem M'yi bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İrem M, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla Varan Caddesi trafiğe kapatıldı.
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