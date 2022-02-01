TEM Otoyolu'nda araç yangını
TEM Otoyolu'nda bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündem 01.02.2022, 07:32
TEM Otoyolu Edirne istikameti Beykoz Molla Gürani Viyadüğü mevkisinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Otomobilin yandığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Yangın kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri güvenlik amaçlı 1 şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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