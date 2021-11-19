Tekstil fabrikası yanıyor
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahalenin devam ettiği aktarıldı.
Gündem 19.11.2021, 17:25
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın harmanlama bölümünde başlayıp depo bölümüne sıçrayan yangına Uşak OSB, Deri Karma OSB, Uşak Belediyesi, Gediz Belediyesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Olay yerine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan yürütülen çalışmalar ve yangının durumuyla ilgili bilgi aldı. Çakın, daha sonra da işletme sahipleriyle de görüştü.
Öte yandan fabrikada iplik üretimi yapıldığı öğrenildi.
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