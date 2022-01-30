banner38

"Tekrar köklerimize dönmekten başka çaremiz yok"

Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bu şehirler üzerinden de medeniyet yürüyüşümüzü bugünlere kadar getirebilmiş olduk. Tekrar köklerimize dönmek, bu köklerimiz üzerinden kendimizi yeniden değerlendirmekten başka bir çaremiz yoktur. Çünkü hiçbir milletin, hiçbir topluluğun başkasından ödünç aldığı fikirlerle yükselmesi ve medeniyet kurması mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Gündem 30.01.2022, 08:55
"Tekrar köklerimize dönmekten başka çaremiz yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'nda, derneğin 10 yılı geride bıraktığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Nice 10 yıllar güzel hizmetler yapılması temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Siz 'Makam, mevki, para pul, serbest zaman, şan şöhretle işimiz yoktur. Bizim derdimiz, davamız, kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmektir.' anlamına gelen son derece değerli sözlerle yola çıktığınızı burada bir kere daha ifade etmiş oldunuz. Allah bu istikametinizi asla bozdurmasın. Bu yoldan hiçbir şekilde geri dönmeyi hiçbirimize, hiçbirinize nasip etmesin diye dua ve temenni ediyorum." diye konuştu.

"Temel meselemiz büyük medeniyetimizi yeniden inşa edebilmek"

"Derdimiz, davamız, hangi alanda çalışıyor olursak olalım, ister ilim, siyaset, ekonomi, kültür sanat gibi hangi alanda bulunursak bulunalım, temel meselemiz kendi medeniyetimizi, büyük medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edebilmek." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ana düsturumuz, ana mottomuz, tabiri caizse bu istikamette yolumuzu kaybetmememizi sağlayacak olan pusulamız budur. Biz kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek için çaba içerisindeyiz. Aslında bu büyük medeniyeti inşa etmek için bu akşam burada yaptığımız çaba da duvara bir taş koymak, bir tuğla koymak mesabesinde gayretli bir hizmettir. Onun için bu istikamette, bu çaba içerisinde hep kendimizi yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."

İslam dünyasında iki uçta, biri doğuda diğeri en batıda olmak üzere iki büyük medeniyeti herkesin yakinen bildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, bunlardan birinin Maveraünnehir medeniyeti, diğerinin de en batıda Endülüs Emevileri olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, bu medeniyetlerin tarihini anlatarak, nasıl yükselişe geçtikleriyle ilgili bilgi verdi.

Hayatı boyunca bu büyük İslam medeniyetlerinin nasıl gelişip büyüdükleri ve dünyada etkili oldukları sorularına cevap bulmaya çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş, bu yaz Özbekistan'ı ziyaret etme imkanı olduğunu ve gençlere de büyük İslam medeniyetinin nasıl geliştiğini ve örnek teşkil ettiğini görmek bakımından Özbekistan ziyaretini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Yunus Emre'den Mevlana'lara, Hacı Bektaş'lara, Hacı Bayram Veli'lere kadar hepsinin işi ve temel mesleğinin insan, kainat ve Allah arasındaki dengeyi tek tek insanlara öğretmek ve topluma nakşetmek olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu dengeyi kurabilenlerin aslında büyük medeniyet pınarından da fevkalade güçlü şekilde beslendiğinin açık olduğunu vurguladı.

İslam itikadının ana çerçevesinin de çok sağlam şekilde kurulabilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, medeniyetlerde önem teşkil eden evrensel üniversitelere ve astronomiyle ilgili ilmi geleneklere değindi.

"Tekrar köklerimize dönmekten başka çaremiz yok"

"Bizim şehirlerimiz üzerinden de bütün bu medeniyetleri oluşturan, farklı membaların bir araya getirildiğinin çok güzel örnekleri olan şehirlerimiz vardır. İstanbul bunların başında geliyor." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Kahire ve Bağdat'ın da bu şehirler arasında yer aldığını anlattı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehirler üzerinden de medeniyet yürüyüşümüzü bugünlere kadar getirebilmiş olduk. Tekrar köklerimize dönmek, bu köklerimiz üzerinden kendimizi yeniden değerlendirmekten başka bir çaremiz yoktur. Çünkü hiçbir milletin, hiçbir topluluğun başkasından ödünç aldığı fikirlerle yükselmesi ve medeniyet kurması mümkün değildir. Hiçbir ağaç başka bir ağacın gövdesi üstünde yükselmediği gibi bizim milletimiz de ancak ve ancak kendi gövdesi üstünde yani kendi medeniyet temelleri üzerinde Allah'ın izniyle yeniden yükselecek, yeniden güçlenecek. Bunun için Medeniyet Derneği çatısı altında yapılmış olan bu çalışmaların her birisinin çok değerli olduğunu, çok önemli olduğunu ve büyük medeniyetimizin yeniden ihya ve inşa edilmesi için bizlere moral verdiğini, güç verdiğini ve bu anlamda da ufkumuzu açtığını ifade etmek istiyorum."

Maveraünnehir medeniyetinin, büyük İslam medeniyetinin ikinci büyük yükselişi olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnşallah İslam medeniyetinin üçüncü büyük yükselişi, çıkışı, Türkiye'den ve bu coğrafyadan olacaktır. Medeniyet değerlerimiz üzerinden yeniden ayağa kalkmasını inşallah becereceğiz. Söz sırası da karar sırası da güç sırası da insanların ufkunu aydınlatma sırası da size gelmiştir. Allah bu sırayı en güzel şekilde kullanabilmeyi, bu fırsattan bütün insanlığın hayrına güzel sonuçlar çıkarabilmeyi nasip etsin. Gönlünüze ferahlık versin. Adımlarınız sağlam olsun. Dostlarınız sadık olsun. Sözünüz kuvvetli olsun. Yolunuz aydınlık olsun. Allah yardımcınız olsun."

Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a teşekkür beratı takdim edildi.

Kaynak: AA
#Numan Kurtulmuş #ak parti #Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı
Yorumlar (0)
banner35
-1
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11