TEKNOFEST Karadeniz'i 650 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin kişinin gezdiği festivali, dördüncü gün 105 bin, beşinci gün ise 220 bin kişi ziyaret etti. Böylece TEKNOFEST Karadeniz'i gezenlerin sayısı 650 bine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da festivale katılarak yarışmacıları ödüllendirdi.

Yerli hava araçları sergilendi

TEKNOFEST, geride kalan 5 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde Bayraktar Teknoloji'nin ürettiği Akıncı ve Bayraktar TB2 insansız savaş araçları, yerli Atak helikopterleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın muhteşem akrobasi uçuşları da gerçekleştirildi.