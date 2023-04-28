TEKNOFEST gününde atılacak mesaj mı?

Türkiye, TEKNOFEST'te sergilenen yerli ve milli savunma sanayisini, teknolojisini konuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Milyonlarca İstanbullu'nun büyük bir onur ve gururla görmeye görmeye gittiği yerli ve milli eserlerin sergilendiği Atatürk Havalimanı tam da TEKNOFEST'te ev sahipliği yapıldığı gün "ABD'lilere peşkeş çekilme" vaadiyle karşı karşıya kaldı.

Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST gününde "Atatürk Havalimanı" başlığıyla yayınladığı videoda, havalimanını ABD'li şirketlere tahsis edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu skandal açıklamasına TEKNOFEST'in organizatörlerinden Baykar şirketinin sahibi Haluk Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bayraktar'ın tepkisine cevap veren Kılıçdaroğlu ise, havalimanını ABD'li şirketlere peşkeş çekme vaadini savunarak Haluk Bayraktar'ı siyasallaşmakla itham etti.

Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın Tweet'ni alıntıladığı mesajında, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş." dedi.