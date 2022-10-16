banner38

Tekirdağlı balıkçılar 9 gündür denize açılamıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz etkisini sürdürüyor. Tekirdağlı balıkçıların da şiddetli rüzgar sebebiyle 9 günlük zorunlu paydosu devam ediyor.

Gündem 16.10.2022, 13:52
Tekirdağlı balıkçılar 9 gündür denize açılamıyor

Denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar limanda ağlarını onarıp, teknelerinin bakımını yapıyor.

Balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşmeyi bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle mecburen limanda beklediğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız limanda ağ mesaisine devam ediyor. Poyrazın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Havanın normale dönmesiyle balıkçılar yeniden denize açılacak. Palamut avcılığı kaldığı yerden devam edecek. Palamudun ardından da çinekop, lüfer ve hamsi olmasını bekliyoruz. İnşallah balıkçılarımız için sezon bereketli devam eder" dedi.

Rüzgarın hızı 40 kilometreye ulaşıyor

Balıkçı Önder Dedeler de zorunlu paydoslarının devam ettiğini anlatarak "Ağlarımızın bakımlarını neredeyse tamamladık. Teknelerimizin bakımları yapıldı. Artık havanın dinmesini bekleyeceğiz. Yeniden denizde nasibimizi aramaya başlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 10 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 9 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 8 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Rizespor 8 13
7. Samsunspor 9 13
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 8 12
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 8 8
15. Göztepe 7 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. Fulham 10 12
11. Liverpool 8 10
12. Crystal Palace 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 9 7
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Athletic Bilbao 9 17
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 9 9
13. Sevilla 9 9
14. Girona 9 8
15. Real Valladolid 8 8
16. Getafe 9 8
17. Almeria 8 7
18. Espanyol 8 6
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23