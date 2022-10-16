Tekirdağlı balıkçılar 9 gündür denize açılamıyor

Denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar limanda ağlarını onarıp, teknelerinin bakımını yapıyor.

Balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşmeyi bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle mecburen limanda beklediğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız limanda ağ mesaisine devam ediyor. Poyrazın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Havanın normale dönmesiyle balıkçılar yeniden denize açılacak. Palamut avcılığı kaldığı yerden devam edecek. Palamudun ardından da çinekop, lüfer ve hamsi olmasını bekliyoruz. İnşallah balıkçılarımız için sezon bereketli devam eder" dedi.

Rüzgarın hızı 40 kilometreye ulaşıyor

Balıkçı Önder Dedeler de zorunlu paydoslarının devam ettiğini anlatarak "Ağlarımızın bakımlarını neredeyse tamamladık. Teknelerimizin bakımları yapıldı. Artık havanın dinmesini bekleyeceğiz. Yeniden denizde nasibimizi aramaya başlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.