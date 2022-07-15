Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğun
Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar, Tekirdağ-İstanbul yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.
Gündem 15.07.2022, 18:45
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.
Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.
Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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