Tekirdağ'da sahili su bastı
Tekirdağ'ın Süleymaniye ilçesinde kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı.
Gündem 29.11.2021, 23:27
Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.
Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.
Şarköy ilçesinde belediyeye ait halı sahanın demir profilleri yerinden söküldü.
Rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, Şarköy Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.
Bölgede lodosun bu gece ve yarın da şiddetini artırarak etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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