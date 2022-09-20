Tefecilere operasyon: 13 gözaltı
Mersin'de tefecilik yaptığı belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Gündem 20.09.2022, 08:23 20.09.2022, 08:43
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.
200 polisin katılımıyla şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Şüphelilerin 40 kişiyi mağdur ettiği, yaklaşık 40 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.
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