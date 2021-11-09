TCMB'den piyasaya 48 milyarlık vadeli repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.
Gündem 09.11.2021, 17:57 09.11.2021, 17:58
İhaleye 138 milyar 810 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.
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|11
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|11
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|11
|10
|17. Manisa FK
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|10
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|12
|10
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|P
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|11
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|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
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|P
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|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
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|20
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|19
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|18
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