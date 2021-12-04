TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün vefat ettiği bildirildi.
Gündem 04.12.2021, 00:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.
Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: AA
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