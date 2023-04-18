TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
TCG Anadolu'nun İstanbul'da ziyaretçi açılmasından sonra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk günde 8 bin kişi gemiyi ziyaret etti.
Gündem 18.04.2023, 05:07
İstanbul Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, ilk ziyaret gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Sarayburnu Limanı’nda ziyaretçilere açılan Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’ya halkın ilgisi yoğundu.
Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan ziyaretçiler, gruplar halinde gemiye alındı.
Saat 13.00 itibarıyla başlayan ziyaretler 18.00'de sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.
TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih’te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak.
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|66
|2. Fenerbahçe
|27
|60
|3. Beşiktaş
|28
|56
|4. A.Demirspor
|28
|51
|5. Başakşehir
|27
|45
|6. Trabzonspor
|28
|45
|7. Kayserispor
|28
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|26
|34
|10. Antalyaspor
|27
|32
|11. Alanyaspor
|28
|32
|12. Kasımpaşa
|28
|32
|13. Sivasspor
|28
|31
|14. Ankaragücü
|27
|28
|15. Giresunspor
|27
|27
|16. İstanbulspor
|27
|27
|17. Gaziantep FK
|27
|25
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|31
|60
|3. Pendikspor
|31
|57
|4. Eyüpspor
|32
|57
|5. Sakaryaspor
|32
|55
|6. Göztepe
|31
|53
|7. Bodrumspor
|31
|52
|8. Keçiörengücü
|31
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|32
|32
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|31
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|74
|2. M.City
|30
|70
|3. M. United
|30
|59
|4. Newcastle
|30
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|31
|50
|7. Brighton
|29
|49
|8. Liverpool
|30
|47
|9. Brentford
|31
|43
|10. Fulham
|30
|42
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|31
|36
|13. Wolves
|31
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|29
|17. Everton
|31
|27
|18. Nottingham Forest
|31
|27
|19. Leicester City
|31
|25
|20. Southampton
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|73
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|29
|60
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
|29
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Girona
|29
|38
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Mallorca
|29
|37
|12. Celta Vigo
|29
|36
|13. Sevilla
|29
|35
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Getafe
|29
|31
|16. Cadiz
|29
|31
|17. Almeria
|29
|30
|18. Valencia
|29
|27
|19. Espanyol
|29
|27
|20. Elche
|29
|13