TBMM mesaisine 1 Ekim itibarıyla başlayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi, mesaisine 1 Ekim itibarıyla başlayacak. Birçok önemli düzenlemenin gündeme geleceği Meclis'te, dar gelirlileri ve icralık olanları rahatlatacak teklifler de ele alınacak. İcra dosyalarının önemli kısmı tasfiye edilecek.
Meclis dar gelirli vatandaş için mesai yapacak. 1 Ekim itibarıyla öncelik, ekonomik düzenlemelerde olacak.
Dar gelirlinin öncelikle icra ve haciz sorunu gündeme gelecek.
Düzenleme 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi ve haciz işlemi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakları kapsayacak. Böylece 6 milyon dar gelirli vatandaşa ait milyonlarca dosya tasfiye edilecek.
Düzenleme, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları kapsayacak.
Dar gelirlilere dönük destek paketiyle toplam 30 milyar lira tutarındaki borç silinecek. Şirketler de icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşebilecek.
Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.
Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçları devlet üstlenecek.
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|1
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|10
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|10
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|10
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|10
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|8
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|5
|5
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|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
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|2
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
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|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
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|9
|8. Brentford
|6
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|9. Leeds United
|6
|8
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|11. Newcastle
|6
|7
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|6
|7
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|7
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|6
|6
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|17. Aston Villa
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|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
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|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
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|10
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|7
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|5
|14. Almeria
|5
|4
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|5
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|5
|4
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|4
|18. Getafe
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|4
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|1
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