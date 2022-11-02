TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilgiç, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Parlamentolararası Birlik Grubu komisyon heyeti olarak 145. IPU Genel Kurulunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde teşekkürlerle karşılaştıklarını aktaran Kan, Ukrayna-Rusya Savaşı süreciyle ilgili hem tahıl krizinin çözülmesinde hem de karşılıklı esir değişiminin sağlanması hususunda Türkiye'ye büyük bir teveccüh olduğunu söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay'ın sorunlarına ilişkin, "Suriyelilerin kapı komşusu olması ve orada yığılması Hatay'ı ciddi anlamda mağdur etmiştir. Bir komisyon kuralım. Bu komisyon, Hatay'ı yerinde görsün. Hatay'ın sorunlarını birlikte çözelim." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'e tüm Türkiye'yi davet ettiğini belirtti.