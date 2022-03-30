TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Gündem dışı söz alan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.
Bursa'nın bu unvanı layıkıyla taşıyacağına inandığını belirten Tatlıoğlu, "Bursa'nın doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle bu yükün altından kalkacağına şüphemiz yoktur. Bu anlamlı yılda Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler, Türk dünyası ile gönül bağlarımızın güçlendirilmesi, yüksek kültürün muhafazası ve gelişimi, siyasi ve iktisadi birliğinin geliştirilmesi açısından coğrafyamıza büyük katkı sunacağına eminiz." dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarına değindi.
Taşeron işçilerin daimi kadroya alınması yönünde verilen sözlerin tutulmadığını ileri süren Gürer, taşeron işçilerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında yetkililerin gereğini yerine getirmesini talep ettiklerini ifade etti.
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