TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Genel Kurulda, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Amasya'nın sanayi yatırımları", CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Ankara'nın sorunları", İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "down sendromu" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Kabukcuoğlu, "Rengimiz belli olsun" diyerek sözlerine başladı ve Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü, ellerine farklı renkte çoraplar giyerek kutladı.

Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon down sendromlu bulunduğunu belirten Kabukcuoğlu, "Down sendromlu çocuk sahibi ailelere şu mesajı iletmek istiyorum; sizlerin ihtiyaçlarını biliyoruz, onlara cevap vereceğiz. Renklerimizle bir bütün olduğumuzun farkındayız. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin toplumda daha aktif olmasını sağlayacağız" dedi.