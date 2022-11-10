TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurul, Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla saygı duruşuyla açıldı

Akar, Genel Kurulun açılışında, milletvekillerini Atatürk'ün anısına 2 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Başkanvekili Akar, saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ü, vefatının 84'üncü yılında minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şanlı bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı olmadığını, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamı olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün yıllar önce açıkladığı düşünceleri dinamik yapısıyla güncelliğini korumakta ve çağdaşlık yürüyüşünde yolumuzu aydınlatmaktadır. Bilgili, barış yanlısı, hoşgörülü oluşuyla tüm milletlerin saygı duyduğu örnek bir kişilik olan Atatürk, yüzyıllar boyunca cesaret edilmeyen dönüşümler gerçekleştirerek ekonomik, siyasal ve sosyal alanda köklü devrimler yapmıştır. Bu değişimlere asla kolay ulaşmamış, milleti için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir."

Akar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andığını ifade etti.

Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı.