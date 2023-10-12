TBMM'den "Filistin-İsrail" bildirisi

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken, TBMM Genel Kurulu'nda tüm siyasi partilerin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı.

Ortak bildiride, "Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GRUBU BULUNAN TÜM SİYASİ PARTİLERİN İMZASI VAR

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

"TÜM TARAFLARI İTİDALE VE AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

TBMM ortak bildirisinde, "Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz. Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.