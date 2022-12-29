TBMM'de yeni yılın ilk çalışması emekliye yüzde 40 oranında zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının EYT konusunda yaptığı hazırlıklarda sona gelinirken, hükümet bir yandan da emekli maaşlarına eklenecek refah payı ve 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışma yapıyor.

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına son altı ayın enflasyonuna göre yapılacak zam oranı da belli olacak. Yapılan tahminlere göre emekli maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 16-17 civarında bir artış yansıyacak. Ancak sadece bu zamla yetinilmeyecek. Maaşlara refah payının da eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajların da emekli maaşlarının sadece enflasyon oranı ile sınırlı kalmayacağı yönünde olduğunu ifade ediyor.