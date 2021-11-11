TBMM'de 'Lütfü Türkkan' gerilimi
İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik küfürlü ifadeleri Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. AK Partili, İYİ Partili ve CHPli Grup Başkanvekillerinin karşı karşıya geldiği tartışma sırasında Meclis'te tansiyon yükseldi.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.
İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: ALNINDA ŞEHİT YAKINI YAZMIYOR
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapmamız lazım. Adamın alnında şehit yakını yazmıyor Sayın Akbaşoğlu" dedi.
AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: CEVABINIZI MİLLETİMİZDEN ALACAKSINIZ
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Benim kimse kulağıma 'Senin bacını...' demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım" dedi. Akbaşoğlu, "Kendi tabanlarınız zaten gerekli cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan. Haziran 2023'te cevabınızı milletimizden alacaksınız" dedi.
DERVİŞOĞLU: NE YAPALIM? ASALIM MI?
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Ne yapalım? Asalım mı yani. Diyorum ki grup başkanvekilliğinden istifa etti. Ne yapalım yani" ifadelerini kullandı.
AKBAŞOĞLU: SAHİP ÇIKMADINIZ MI?
AK Partili Akbaşoğlu, "Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün Sayın Genel Başkanınız sahip çıkmadı mı? Türkkan'ın o hakaretlerine sahip çıkmadı mı?" dedi.
CHP'Lİ ENGİN ALTAY: YOL KAZASI
Tartışmaya CHP'de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'yol kazası' olarak nitelendirdi. Altay, "Bir mevkidaşının başına bir yol kazası gelmiş. Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz kusura bakmayın" dedi.
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