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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu bugün başlıyor. Genel Kurulda, aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçeleri görüşülecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmelerde, TBMM'nin yanı sıra 15 bakanlığın bütçesi ele alınacak.

Gündem 06.12.2021, 08:18 06.12.2021, 08:59
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

Meclis'in, bugün başlayıp kesintisiz 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe maratonunda, kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, bugün saat 12.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesini sunacak.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil 12 gün aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

Meclis'te bu hafta, TBMM ve 15 bakanlığın yanı sıra 184 kamu kurumunun bütçesi ele alınacak.

Genel Kurul'da bu hafta 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

7 Aralık Salı: TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu.

8 Aralık Çarşamba: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

9 Aralık Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

10 Aralık Cuma: Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

11 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu.

12 Aralık Pazar: Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

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