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TBMM Başkanlığından 'TÜGVA' açıklaması

TBMM Başkanlığından "TÜGVA ile ilgili soru önergesi" iddiasına ilişkin "TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100'den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır" denildi.

Gündem 26.10.2021, 14:38 26.10.2021, 14:41
TBMM Başkanlığından 'TÜGVA' açıklaması

TBMM Başkanlığınca, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında verilen bir soru önergesindeki üç sorunun işleme alınmadığı" iddiasına ilişkin, bahsi geçen soruların, TBMM İçtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiği bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, milletvekilleri tarafından TÜGVA hakkında sunulan bir soru önergesindeki üç sorunun işleme alınmayıp, iade edildiği yönünde haberler yayımlanması üzerine, açıklamaya gerek duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, milletvekilleri tarafından sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerinin, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığınca incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandığı veya sahibine iade edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda söz konusu haberlerde bahsi geçen soru önergesindeki üç sorunun, TBMM İçtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte aynı soru önergesi içeriğinde yer alan, aynı konu hakkındaki diğer sorular, İçtüzük hükümlerine aykırılık taşımamaları sebebiyle iade kapsamına alınmamıştır. TBMM Başkanlığına sunulan Meclis araştırması önergeleri ile soru önergelerinin iade kapsamına alınıp alınmamasına; önergelerin konularına göre değil, önerge metinlerinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğüne uygunluğu bakımından yapılan değerlendirmeye göre karar verilmektedir. TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100'den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır. Bu durum yani aynı konuda çok sayıdaki önergenin daha önce işleme alınmış olması ve yine aynı soru önergesi metninde yer verilen, tamamı aynı konu hakkındaki çok sayıda sorudan sadece bazıları hakkında iade işlemi gerçekleştirilmesi, önergelerin konularına göre değerlendirilmediğini ispat etmektedir."

TBMM İçtüzüğü hükümlerinin, TBMM'nin çalışma usul ve esaslarıyla ilgili herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı'nı da bağlayan hukuk kuralları olduğuna değinilen açıklamada, "Bir yazılı soru önergesinin konusunun ya da önerge sahibi milletvekili açısından taşıdığı önemin, söz konusu önerge hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulanmama gerekçesi olamayacağı izahtan varestedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
#TBMM #TÜGVA
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