TBMM Başkanı Şentop'tan Sıla Şentürk açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, 16 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'le ilgili olarak sosyal medya hesabından "Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı. Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız." şeklinde açıklama yaptı.
Gündem 17.02.2022, 01:01
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı. Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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