TBMM Başkanı Şentop'tan, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündem 24.07.2022, 14:51
Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Lozan Barış Antlaşması'nın yıldönümü için mesaj yayımladı.
Mesajında, "Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesine yer verdi.
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