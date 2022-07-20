TBMM Başkanı Şentop'tan Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü için mesaj

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Şentop paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"20 Temmuz 1974. 48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlu olsun."