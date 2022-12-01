TBMM Başkanı Şentop, şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı paylaştı
Şentop, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.
Gündem 01.12.2022, 01:51
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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