TBMM Başkanı Şentop koltuğunu devretti

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla 102 çocuğun katıldığı "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" 23 Nisan çocuk özel oturumuyla toplandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, oturumu açtıktan sonra salonda bulunanları İstiklal Marşı'na davet etti.

Konuşmasında çocukların bayramını kutlayan Şentop, "Milletimizin evi TBMM'ye hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Meclisimizi çocuk bahçesine çevirdiniz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramının sahipleri olarak bütün dünya çocuklarına barışın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel yüzü olduğunuzu bugün hatırlatma hakkına ve önceliğine sizler sahipsiniz. Sorunları savaşarak çözeceğini düşünen yetişkinlere, büyüklere, bütün çocukların barış ve kardeşlikle paylaşılan bir dünyanın daha güzel bir dünya olduğunu duyurmanın en güzel anı 23 Nisan Çocuk Bayramı'dır."

Şentop, Millet Meclisi'nin kuruluş gününü, çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aydınlık geleceğin dimağı olacak çocuklara duyduğu sevgi ve güveni, bu bayramla gösterdiğini söyledi.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, işgal edilerek topraklarına el konulan vatanı, ilk olarak 102 yıl önce Meclis kurarak kurtardığını belirten Şentop, "23 Nisan, şanlı bir geçmişe sahip büyük milletimizin, yeni Türkiye tarihinin en önemli dönemeci, başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sizlere çok inanıyorum"

Şentop, vatanı ele geçirmek isteyenlere karşı büyük mücadele verildiğine işaret ederek, "Sizler de her zaman birlik ve beraberlikle ülkemizi geleceğe taşıyacaksınız. Buna inanıyorum. İlk Meclis Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk sizlere çok inanıyordu ve bugünü sizlere emanet etti. Ben de sizlere çok inanıyorum, sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Başta Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarına ve bugüne kadar hizmet etmiş ve bu dünyadan ayrılmış milletvekillerine saygı ve şükranlarını sunduğunu belirten Şentop, "Ruhları şad olsun." dedi.

6. sınıf öğrencisi Gülez, özel oturuma başkanlık etti

Şentop, Başkanlık Divanı için seçim yapılacağını duyurduktan sonra oylamaya geçti.

Özel oturumda Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez, Şentop'tan başkanlık koltuğunu devraldı.

Gülez, bugünün anlamını daha iyi kavrayabilmek için bir araya geldiklerini dile getirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Dünya çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek ülke olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını anlatan Gülez, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk'ü, saygı ve sevgiyle andığını kaydetti.

Mustafa Şentop'a da çocukları ağırlamasından dolayı teşekkür eden Gülez, Şentop'un Meclis bahçesini çocuk bahçesine çevirdiğini söyledi. Gülez, bilimden sanata ve spora, hemen her alanda Meclis bahçesinde bir şeyler öğrendiklerini ve oyunlar oynadıklarını dile getirerek, "23 Nisan'ın anlamını, büyüdüğümüz zaman bizden sonra teslim alacak çocuklara öğreteceğimizden kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

"Adaletli dünya oluşturmak için herkesi iş başına davet etmeliyiz"

Dünyadaki tüm çocukların savaşlardan uzak, barış içinde mutlu olmalarını istediklerini kaydeden Gülez, daha sonra Ali Kuşçu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berat Emir Sel'i konuşma yapması için kürsüye davet etti.

Sel, televizyondaki bütün savaş sahnelerinde ve savaş ortamlarında ailelerini kaybetmiş çocukların bulunduğuna, yaralanan, sakat kalan çocukların savaştan zarar gören önemli bir kesimi oluşturduğuna işaret etti.

Dünyadaki bütün çocukların savaşlardan uzak, barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ettiğini ifade eden Sel, "Biz bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak bu güzel amaç için hep birlikte ve çok çalışmalıyız. Barışı ve paylaşmayı bütün herkese öğretmeli, sonra da adaletli bir dünya oluşturmak için herkesi iş başına davet etmeliyiz." dedi.

Sel, iklim değişikleri ve küresel ısınmanın temelinde dünyayı kirletenler olduğunu, gelecek nesillerin bundan çok zarar göreceğini söyledi.

Devletlerden bu konuya duyarlı olmalarını beklediklerini ifade eden Sel, doğal hayata ve temizliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Sel, az tüketmeye ve sade yaşamaya herkesin özendirilmesi gerektiğini, dünyadaki bütün canlılara, ailelerine, arkadaşlarına, tanımadıkları insanlara karşı sevgi ve merhamet beslemenin insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Geçen yıl yaşanan orman yangınlarına da dikkati çeken Sel, büyüklerin ağaçlara iyi bakmasını istedi, çocukları da fidan dikmeye çağırdı.

Sel, vatanı korumak için en önemli noktanın çocukları korumak olduğuna değinerek, şunları aktardı:

"Bizleri koruyan ve bizler için doğru kararlar alan ve 102. yıl önce TBMM'yi açarak bize güzel bir ülke bırakan atalarımıza minnet duyuyorum. Barış dolu güzel bir gelecek için hep birlikte çalışacağımıza söz veriyorum. TBMM'de yaptığımız bu özel toplantının ve edindiğimiz tecrübenin bütün çocukların hak ettiği barış dolu bir dünyaya katkıda bulunacağına bütün kalbimle inanıyorum."

Özel oturum bildirisi kabul edildi

Yapılan bu konuşma, çocuklar tarafından "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" özel oturumu bildirisi olarak oylanarak kabul edildi.

Gülez, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a da sunacakları metnin, TBMM'nin internet sitesinde de yayımlanacağını belirterek oturumu kapattı.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.