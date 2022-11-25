TBMM Başkanı Şentop, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlı'nın kadim başkenti, 'Şarkın demir kilidi', Serhat şehrimiz Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını büyük bir gururla kutluyorum. İstiklal mücadelemiz için canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.