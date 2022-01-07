banner38

TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programı"na mesaj gönderdi.

Gündem 07.01.2022, 22:31
TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen, "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programı"na video mesaj gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti

Şentop, "Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin insan hakları ve demokrasi sorunlarını bütün uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış, çok önemli bir siyasetçiydi" dedi.

''Batı Trakya Türklerinin medarı iftiharı Dr. Sadık Ahmet''

Sadık Ahmet'in, Batı Trakya Türklerinin, Lozan Barış Anlaşması ile başlayan, uluslararası anlaşmalarla sahip olduğu hak ve özgürlükleri yok sayan Yunanistan hükümetinin, haksız ve hukuksuz politikalarını, hukuk temelinde bütün dünyaya duyurduğunu vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türklerin uluslararası hukuka göre kazandığı ve sahip bulunduğu kollektif hakları yok saymaya çalışan zalimlere meydan okuyan bir yiğitti. Batı Trakya Türklerinin medarı iftiharı Dr. Sadık Ahmet, Yunan parlamentosuna gönderilen ilk Türk milletvekili olarak Batı Trakya Türklerinin insan hakları ve demokrasi sorunlarını bütün uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış, çok önemli bir siyasetçiydi. İsmiyle müsemma, milletine sadıklığı tescilli olan kahraman Sadık Ahmet'in davası, şahsi olamayacak kadar insani ve hukuktan yanaydı.

Sadık Ahmet'i, Batı Trakya'daki Türklerin haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 72'nci yılında, 24 Temmuz 1995'te, henüz 48 yaşındayken öldürdüğünü zannedenler, Dışişleri Bakanlığımıza her gelen resmi mektuba, 'Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ankara' adresiyle onun adını ve davasını nakşettirdiğimizi bilsinler. Sadık Ahmet davası, insanlık, hak, hukuk ve millet davasıdır. Cesaretin, millet olma şuurunun ve insanlık davasının sembolü olan Ahmetlerimizi toprağa düşürdüğünü zannedenler, açtığı yol ve tesis ettiği inancın sonsuz olduğunu bilmelidirler."

#TBMM
Yorumlar (0)
banner35
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8