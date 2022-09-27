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TBMM Başkanı'ndan şehit polis için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, şehit polis Sedat Gezer için sosyal medya adresinden taziye dileklerinde bulundu.

Gündem 27.09.2022, 11:18
TBMM Başkanı'ndan şehit polis için taziye mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mersin'de Polisevi'ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer'e Cenabıhak'tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

#TBMM Başkanı #Sedat Gezer
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