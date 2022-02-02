TBMM Başkanı'ndan MİT'e ziyaret

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop, MİT Başkanı Fidan'ın daveti üzerine, Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde MİT'in yeni binasını ziyaret etti. Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop'a yeni bina hakkında bilgi verildi. Meclis Başkanı Şentop, MİT'in yeni binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.