TBMM Başkanı'ndan MİT'e ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine, MİT'in yeni binasına ziyarette bulundu.
Gündem 02.02.2022, 16:59
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop, MİT Başkanı Fidan'ın daveti üzerine, Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde MİT'in yeni binasını ziyaret etti. Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop'a yeni bina hakkında bilgi verildi. Meclis Başkanı Şentop, MİT'in yeni binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.
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